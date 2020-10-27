Лінкявічюс відповів Зеленському: небезпека "втоми від України" не знята

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що на тлі цілої низки викликів у Європі та ряду проблем в Україні небезпека втоми від нашої держави серед міжнародних партнерів не знята.

Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

Литовський дипломат визнав, що чинна українська влада заслуговує похвали за деякі ухвалені закони на кшталт земельної реформи чи банківського закону.

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Однак такі проблеми, як боротьба з корупцією, вплив олігархів, відхід реформаторів від влади, за його словами, залишаються.

"Не секрет, що є така річ, яка має назву "втома від України". Очікування не можуть тривати вічно. І тому через ті проблеми, які я назвав, з’являються голоси: "Дивіться, там нічого не відбувається, змін немає". Ми, звісно намагаємося відповідати, що це не так, що зміни є. Але й ви не можете просто ігнорувати проблеми", - сказав глава литовського МЗС.

При цьому він запевнив, що у Литві втоми від України немає. Тоді як в інших державах ЄС і НАТО, вважає міністр, сприйняття відрізняється. Як приклад він навів держави Південної Європи, "які більше переймаються своїми викликами".

"Подивіться самі, скільки викликів навколо Європи. Події у Сирії, у Лівії, тероризм. Нагірний Карабах, що розгоряється прямо поруч. Про Білорусь і нагадувати зайве, зважаючи на те, скільки уваги вона забирає. Але навіть ці конфлікти, якщо з них довго не видно виходу, викликають "втому", - сказав Лінкявічюс.

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За його словами, Литва переконує європейських партнерів, що події в Україні та Білорусі мають бути їхнім пріоритетом.

"Боротьба європейських держав за свободу, за демократію має вагу, навіть якщо це держави поза межами ЄС. І це пояснення, до слова, працює – попри скептицизм окремих столиць, санкції раз за разом продовжують і навіть розширюють. Але це не знімає небезпеки втоми. І дії України, переконливі дії тут є дуже важливими", - додав литовський дипломат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту 20 жовтня заявив, що за його президентства вдалося зняти втому міжнародної спільноти від України.

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