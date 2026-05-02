Мадрид засудив затримання іспанського активіста Ізраїлем

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес засудив "незаконне затримання" та "викрадення" іспанського активіста, якого заарештували ізраїльські сили під час зупинки флотилії з гуманітарною допомогою для Гази в міжнародних водах.

Альбарес закликав до негайного звільнення Саїфа Абу Кешека, який перебуває під арештом в Ізраїлі разом із бразильським активістом Тіаго Авілою.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило раніше, що обох чоловіків доставили до Ізраїлю для допиту. Їх затримали разом із понад 170 іншими учасниками флотилії, коли судна були перехоплені біля узбережжя Криту в середу. Інших активістів відтоді було звільнено.

У розмові з іспанською радіостанцією RAC 1 Альбарес заявив, що арешт Кешека є "незаконним затриманням поза межами юрисдикції Ізраїлю", і зажадав його "негайного" звільнення.

"Звичайно, це викрадення", – додав він.

Італія цього тижня заявила, що Ізраїль захопив судно із гуманітарною допомогою, яка прямувала до сектора Гази, та на якому перебували італійські працівники.

Італійський уряд в основному підтримував Ізраїль у війні в Газі і не визнає палестинської державності. Але війна в Ірані змусила італійську лідерку змінити свою позицію.

Зокрема Мелоні засудила Ізраїль за те, що він не дозволив католицьким лідерам відслужити приватну месу в Храмі Гробу Господнього у християнське свято Вербної неділі, назвавши це "порушенням релігійної свободи".