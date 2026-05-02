У Польщі Кшиштоф Толвінський, колишній віцеміністр в уряді Ярослава Качиньського, зареєстрував публічний мітинг у День перемоги у Другій світовій війні, який відзначає Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Кшиштоф Толвінський, відомий своїми проросійськими поглядами, у дописі на Facebook звернувся до своїх прихильників і закликав їх 9 травня, тобто в день, коли в Росії відзначають День перемоги, зібратися біля Мавзолею радянських солдатів, щоб "відмежуватися від колективного божевілля польської політики, а також організуватися і здійснити необхідні перетворення".

Толвінський, який у 2007 році обіймав посаду заступника міністра фінансів в уряді Ярослава Качинського, також заявив, що "не слід розглядати це зібрання як якусь маніфестацію чи марш, на які ви витрачаєте час і гроші, а як перевірку на політичний реалізм і розуміння серйозності ситуації".

Тим часом Rzeczpospolita повідомила, що партія "Фронт", лідером якої є Толвінський, зареєструвала зібрання, про яке повідомляє колишній заступник міністра. "У той момент, коли польська держава слабшає і доводить до ексцесів дикунства, моїм обов’язком було подбати про гідність, честь поляків", – сказав він газеті.

Нещодавно суд у Польщі визнав Кшиштофа Толвінського, колишнього заступника міністра фінансів в уряді Ярослава Качинського, винним в образі українців та підбурюванні до ненависті на національному ґрунті.

Нагадаємо, в листопаді суд у Польщі вирішив не арештовувати антиукраїнського активіста.

