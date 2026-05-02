Зеленський після розмови з Фіцо каже, що Словаччина підтримує членство України в ЄС
Президент Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.
Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".
Зеленський наголосив на потребі мати сильні відносини між двома державами, і "ми обидва зацікавлені в цьому".
"Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", – написав він.
Зеленський також запросив Фіцо до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.
"Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком", – написав Зеленський.
Цього тижня у Єврокомісії заявили, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александар Вучич на 9 травня краще мають поїхати у Київ, щоб продемонструвати свою підтримку, але точно не в Москву.
Варто зазначити, що до відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба" Фіцо казав Брюсселю забути про підтримку Словаччиною прискореного вступу України в ЄС.