Трамп назвав умову відновлення військових ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп допустив можливість відновлення військових ударів по Ірану, якщо Тегеран поводитиме себе "неналежним чином".

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп заявив у спілкуванні з пресою.

Американського президента також запитали про оновлену пропозицію щодо завершення війни, які днями передав Іран. Трамп відповів, що очікує повного формулювання цих пропозицій.

"Вони розповіли мені про концепцію угоди. Зараз вони збираються дати мені точне формулювання", – відповів глава Білого дому.

Згодом він написав у своїй соцмережі Truth Social, що не може уявити, як ці пропозиції будуть прийнятними, оскільки Іран ще не заплатив "достатньо високої ціни за те, що вони зробили людству та світу протягом останніх 47 років".

На запитання, чи може він відновити удари по Ірану, Трамп відповів, що така ймовірність існує.

"Я не хочу цього говорити. Я маю на увазі, що я не можу сказати цього журналісту. Якщо вони не поводять себе належним чином, якщо вони зроблять щось погане. Але ми побачимо. Але є ймовірність того, що це може статися", – заявив він.

Як відомо, у четвер Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Трамп заявив, що він незадоволений мирними пропозиціями Ірану, а його представники продовжують вести переговори щодо досягнення угоди у телефонному режимі.

Також 1 травня адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгресу, що їй не потрібен дозвіл законодавців на продовження війни після встановленого законом кінцевого терміну, оскільки припинення вогню "зупинило" бойові дії.