Литва виділить додаткові кошти для підвищення ефективності боротьби з дезінформацією

З метою посилення можливостей Збройних сил Литви та підвищення ефективності боротьби з дезінформацією планується використовувати інструменти штучного інтелекту (ШІ) для моніторингу та аналізу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Для цього армії планується додатково виділити 80 тисяч євро, повідомляє Міністерство оборони Литви.

"З метою послідовного зміцнення можливостей Збройних сил Литви (KAM) та ефективності боротьби з дезінформацією для моніторингу та аналітики планується задіяти інструменти ШІ. Потреба у коштах становить до 80 тисяч євро", – йдеться у коментарі міністерства.

Міністр оборони Робертас Каунас зазначав, що для більш ефективної боротьби з дезінформацією KAM вирішило виділити додаткове фінансування Відділу стратегічної комунікації армії Литви на придбання ліцензій для необхідного комп'ютерного програмного забезпечення.

"Я згоден, що сьогодні дезінформація поширюється, вона існує, ми це бачимо в різних проєктах. І всі чудово розуміють, що боротися з дезінформацією ми можемо інформацією або іншими, скажімо так, засобами. Ці засоби – це використання того ж штучного інтелекту, точно так само, як його використовують і розповсюджувачі дезінформації", – заявив Каунас у Сеймі.

"Тому в KAM ми вже прийняли рішення (…) надати фінансування Відділу стратегічної комунікації армії для впровадження, придбання ліцензій на програмне забезпечення, яке допомагає виконувати роботу більш ефективно, злагоджено і швидко, щоб у нас були рівні умови", – пояснив він.

Департамент державної безпеки Литви раніше зазначав, що в березні почалася нова хвиля інформаційних атак, спрямованих проти країн Балтії, коли в соціальних мережах почали створюватися групи, що імітують сепаратистські рухи.

Відомство зазначило, що розпалювання сепаратизму є одним із методів, які активно використовує режим Росії, спрямованих на дестабілізацію ситуації в інших країнах і посилення там впливу Росії. Інформаційні атаки, під час яких у соцмережах створюються групи нібито сепаратистських рухів, є одним із проявів цього методу.

Нагадаємо, у Латвії попереджали, що Росія почала дезінформаційну кампанію на тему "надання неба" для ударів України по портах РФ на Балтійському морі, та висловили Москві протест з цього приводу; в Естонії прямо заперечують російські звинувачення про "надання дозволу Україні".