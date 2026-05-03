Трамп заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч

Президент США Дональд Трамп анонсував більше скорочення військової присутності США в Німеччині після рішення про виведення 5 000 американських військовослужбовців.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у спілкуванні з журналістами перед відльотом з Палм-Біч.

Репортерка запитала американського президента, чому він вирішив скоротити чисельність американських військових в Німеччині.

"Ми збираємося значно скоротити витрати, і це скорочення буде набагато більшим, ніж 5 000", – відповів Трамп.

Нагадаємо, у п’ятницю представники Пентагону заявили, що виводять 5 000 військовослужбовців із Німеччини та передислокують їх до США та на інші позиції за кордоном. Оголошуючи це рішення, високопосадовець Міноборони заявив, що нездатність Німеччини долучитися до військових зусиль проти Ірану розчарувала Сполучені Штати, а риторика країни була недоречною та некорисною.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Водночас у НАТО заявили, що Альянс залишається впевненим у своїх оборонних можливостях та потенціалі стримування, незважаючи на рішення США.