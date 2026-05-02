В Австрії затримали підозрюваного у справі дитячого харчування зі щурячою отрутою

У справі про спробу вимагання грошей у німецького виробника дитячого харчування HiPP у суботу вранці в Австрії було затримано підозрюваного.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє APA.

Повідомляється про затримання 39-річного чоловіка.

З міркувань слідства Управління поліції землі Бургенланд у суботу не оприлюднило деталей щодо місця затримання чи походження чоловіка.

Нагадаємо, у компанії-виробнику HiPP у квітні заявили про масове відкликання продукції в кількох країнах та зазначили, що йдеться не про помилку, а злочинні дії, щодо яких ведеться розслідування.

Також стало відомо, що за появою дитячого харчування HiPP із вмістом отрути для щурів на полицях магазинів в Австрії, Чехії та Словаччині стоять дії зловмисника, який хотів отримати викуп за те, що не зробить цього.