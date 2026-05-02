НАТО впевнений у своїх силах попри виведення американських військ з Німеччини

НАТО заявляє, що залишається впевненим у своїх оборонних можливостях та потенціалі стримування, незважаючи на виведення США 5 000 військовослужбовців з Німеччини.

Про це йдеться у коментарі речниці Альянсу в Х, передає "Європейська правда".

"Ми співпрацюємо зі США, щоб з’ясувати подробиці їхнього рішення", – зазначила речниця.

"Ця зміна підкреслює необхідність для Європи продовжувати інвестувати більше коштів у оборону та брати на себе більшу частку відповідальності за нашу спільну безпеку – у цьому напрямку ми вже бачимо прогрес, оскільки союзники домовилися інвестувати 5% ВВП", – додала вона.

За її словами, Альянс залишається впевненим у своїй здатності забезпечувати стримування та оборону, оскільки триває цей перехід до сильнішої Європи в рамках сильнішого НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у відповідь на оголошення про плани США вивести 5000 військовослужбовців з Німеччини заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.