Коаліційний партнер Фіцо заявив про незгоду з його заявою про належність України до ЄС

Лідер Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко заявив прем’єру Роберту Фіцо, що його політсила не погоджується з позицією, згідно з якою Україна належить до Європейського Союзу, і закликав його не повторювати її.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Він критикує прем'єр-міністра за його заяви на підтримку України. "Хочу висловити своє розчарування тим, що Роберт Фіцо іноді робить і говорить", – зазначає він і закликає людей залишати коментарі під публікаціями прем'єр-міністра в соціальних мережах.

Данко зробив цю заяву після того, як Фіцо поговорив по телефону з Володимиром Зеленським.

"Те, що відбувається на російсько-українському кордоні, може за мить статися будь-де в Європі", – каже голова SNS, яка входить до коаліції.

"Українці також фінансуватимуть деякі політичні партії в Словаччині", – зазначає Данко, додаючи, що слід працювати над тим, як цьому запобігти, а не телефонувати Зеленському.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо в суботу заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

"Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", – написав президент Зеленський після розмови з Фіцо.