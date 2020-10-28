Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччина на місяць введе суворі обмеження через зростання випадків коронавірусу

Уряд Угорщини почав агітацію не лише на українських, а й на американських виборах

193 аеропорти в Європі під загрозою закриття через пандемію

Глава МЗС Литви: питання Криму заважатиме вступу України до НАТО






У Британії смертність від коронавірусу досягла найвищого рівня за п'ять місяців

Середа, 28 жовтня 2020, 09:04

У Великій Британії зафіксований рекордний з травня добовий приріст смертей серед інфікованих на коронавірус - померли 367 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Це найвищий показник з 27 травня, коли за добу померли 422 людини з коронавірусом.

За добу підтверджено 22 885 нових випадків коронавірусу, що майже на 2 тисячі вище, ніж в понеділок.

Всього в країні з початку пандемії виявили 917 тисяч випадків коронавірусу, підтверджено 59 тисяч смертей, пов'язаних з інфекцією.

Телеканал зазначає, що прем'єр-міністр Борис Джонсон знаходиться під зростаючим тиском щодо запровадження більш жорстких коронавірусних обмежень після того, як смертність досягла найвищого рівня за п'ять місяців.

Даунінг-стріт не спростувала внутрішній прогноз експертів урядової комісії про те, що цієї зими може бути більше померлих, ніж навесні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Велика Британія
powered by lun.ua