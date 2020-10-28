У Британії смертність від коронавірусу досягла найвищого рівня за п'ять місяців

У Великій Британії зафіксований рекордний з травня добовий приріст смертей серед інфікованих на коронавірус - померли 367 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Це найвищий показник з 27 травня, коли за добу померли 422 людини з коронавірусом.

За добу підтверджено 22 885 нових випадків коронавірусу, що майже на 2 тисячі вище, ніж в понеділок.

Всього в країні з початку пандемії виявили 917 тисяч випадків коронавірусу, підтверджено 59 тисяч смертей, пов'язаних з інфекцією.

Телеканал зазначає, що прем'єр-міністр Борис Джонсон знаходиться під зростаючим тиском щодо запровадження більш жорстких коронавірусних обмежень після того, як смертність досягла найвищого рівня за п'ять місяців.

Даунінг-стріт не спростувала внутрішній прогноз експертів урядової комісії про те, що цієї зими може бути більше померлих, ніж навесні.