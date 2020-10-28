В Британии смертность от коронавируса достигла самого высокого уровня за пять месяцев

В Великобритании зафиксирован рекордный с мая суточный прирост смертей среди инфицированных коронавирусом - умерли 367 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Это самый высокий показатель с 27 мая, когда за сутки умерли 422 человека с коронавирусом.

За сутки подтверждено 22 885 новых случаев коронавируса, что почти на 2000 выше, чем в понедельник.

Всего по стране с начала пандемии обнаружили 917 000 случаев коронавируса, подтверждено 59 000 смертей, связанных с инфекцией.

Телеканал отмечает, что премьер-министр Борис Джонсон находится под растущим давлением по внедрению более жестких коронавирусных ограничений после того, как смертность достигла самого высокого уровня за пять месяцев.

Даунинг-стрит не опровергла внутренний прогноз экспертов правительственной комиссии о том, что этой зимой может быть больше умерших, чем весной.