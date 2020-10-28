У Польщі рекордна кількість нових випадків коронавірусу і померлих

Міністерство охорони здоров’я Польщі оголосило у середу про 18 820 нових випадків зараження коронавірусом по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

Це найвищий добовий показник нових інфекцій з моменту початку епідемії. Міністерство також повідомило про смерть 236 людей, у яких було діагностовано інфекцію, що також є найбільшим показником.

Зазначається, що 29 людей померли саме від COVID-19, а 207 людей від ускладнення інших захворювань після інфікування.

Міністерство повідомило, що за останні 24 години було проведено понад 60,6 тис. тестів на наявність коронавірусу.

Станом на середу лікарнях перебувають 13 931 пацієнт з COVID-19, з них - 1150 у відділеннях інтенсивної терапії. 479 288 осіб перебувають на карантині, 123 504 людини одужали (+4267 за добу).

Напередодні у Польщі повідомлялося про 16 300 випадків коронавірусу і 132 померлих.

Загалом у Польщі з початку пандемії підтвердили зараження 299 049 людей, з яких 4849 померли.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі може повторно запровадити жорсткий карантин у всій країні, якщо до п’ятниці приріст заражень коронавірусом не сповільниться.

Нагадаємо, 23 жовтня вся територія Польщі стала червоною зоною, уряд країни оголосив про посилення обмежень.