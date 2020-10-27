У Польщі новий рекорд заражень - понад 16 тисяч випадків коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Польщі підтвердило у вівторок 16 300 нових випадків зараження коронавірусом, це найвищий щоденний показник з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

За останню добу померли 132 осіб, у яких була діагностована інфекція SARS-CoV-2.

Попередній антирекорд заражень був зафіксований минулої п'ятниці - 13 632 випадків. Через добу підтверджено 13 628 випадків зараження.

Всього в Польщі з початку пандемії інфекція підтверджена у більш ніж 280 000 осіб. В реанімаціях на сьогодні перебувають понад тисячу осіб.

Найбільша кількість випадків зараження зареєстровано в Мазовецькому воєводстві, де було підтверджено 3529 нових випадків зараження.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі може повторно запровадити жорсткий карантин у всій країні, якщо до п’ятниці приріст заражень коронавірусом не сповільниться.

Нагадаємо, 23 жовтня вся територія Польщі стала червоною зоною, уряд країни оголосив про посилення обмежень.