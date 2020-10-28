В Польше рекордное количество новых случаев коронавируса и умерших

Министерство здравоохранения Польши объявило в среду о 18 820 новых случаев заражения коронавируса по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Это самый высокий суточный показатель новых случаев инфекции с момента начала эпидемии. Министерство также сообщило о смерти 236 человек, у которых была диагностирована инфекция, что также является наибольшим показателем.

Отмечается, что 29 человек умерли именно от COVID-19, а 207 человек от осложнений других заболеваний после инфицирования.

Министерство сообщило, что за последние 24 часа было проведено более 60 600 тестов на наличие коронавируса.

По состоянию на среду больницах находятся 13 931 пациентов с COVID-19, из них - 1150 в отделениях интенсивной терапии. 479 288 человек находятся на карантине, 123 504 человека выздоровели (+4267 сутки).

Накануне в Польше сообщалось о 16 300 случаев коронавируса и 132 умерших.

Всего в Польше с начала пандемии подтвердили заражение 299 049 человек, из которых 4849 умерли.

Ранее сообщалось, что правительство Польши может повторно ввести жесткий карантин по всей стране, если до пятницы прирост заражений коронавирусом не замедлится.

Напомним, 23 октября вся территория Польши стала красной зоной, правительство страны объявило об усилении ограничений.