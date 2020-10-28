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Президентка Єврокомісії: вакцинація від коронавірусу може початися в квітні

Середа, 28 жовтня 2020, 19:06

Поставки потенційної вакцини проти COVID-19 в країни Європейського Союзу можуть початися всерйоз в квітні наступного року.

Про це заявила в середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Великі обсяги поставок повинні початися в квітні",- сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що в кращому випадку компанії можуть поставляти в ЄС до 50 мільйонів дози вакцини на місяць.

Європейська комісія настійно закликала уряди 27 країн ЄС робити більше і  бути більш скоординованими для боротьби з вірусом.

Брюссель заявив, що уряди ЄС повинні координувати свої стратегії тестування і ширше використовувати швидкі тести на антигени.

Раніше повідомлялося, що тільки частина населення Європейського Союзу зможе отримати щеплення від нового коронавірусу до 2022 року. 

"До кінця 2021 року не буде достатньої кількості доз вакцини проти COVID-19 для всього населення", - заявив представник Європейської комісії дипломатам з країн ЄС на закритому засіданні в понеділок.

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