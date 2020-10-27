ЄС не чекає вакцини для всіх жителів до 2022 року - ЗМІ

Тільки частина населення Європейського Союзу зможе отримати щеплення від нового коронавірусу до 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили чиновники Євросоюзу на внутрішньому засіданні, деталі якого дізналось агентство Reuters.

"До кінця 2021 року не буде достатньої кількості доз вакцини проти COVID-19 для всього населення", - заявив представник Європейської комісії дипломатам з країн ЄС на закритому засіданні в понеділок.

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Інший європейський чиновник, імені якого агентство теж не наводить, також підтвердив цю заяві. Європейська комісія поки що не надала офіційних коментарів.

Це попередження пролунало попри те, що органи Євросоюзу, у якому живуть 450 мільйонів людей, домовились про поставки понад мільярда доз потенційних вакцин проти COVID-19 від трьох виробників ліків.

ЄС веде переговори про закупівлю ще мільярда флаконів потенційної вакцини і з іншими компаніями.

У той час, як фармакологічні компанії ведуть боротьбу за першість у пошуку вакцини від коронавірусу, експерти попереджають, що не кожна потенційна вакцина може виявитися ефективною.

Раніше в жовтні Єврокомісія заявила, що ефективної вакцини проти COVID-19 досі не знайдено, водночас перші щеплення можуть розпочатись на початку наступного року.