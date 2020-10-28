ЄС дозволить Британії і США участь у спільних оборонних проєктах – ЗМІ

Європейський союз дозволить нечленам, таким як Британія і Сполучені Штати, брати участь у майбутніх спільних оборонних проєктах ЄС, але тільки у виняткових випадках.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на трьох дипломатів, передає "Європейська правда".

Після виходу Британії з ЄС з’явилися сумніви, чи зможе вона взяти участь у новому оборонному пакті ЄС, відомому як постійне структуроване співробітництво (PESCO), мета якого - допомогти ЄС фінансувати, розвивати і розгортати збройні сили разом.

Ці сумніви ще у червні 2018 року завели у глухий кут зусилля з оборонної інтеграції ЄС, розпочаті з великою помпою в грудні 2017 року, частково для того, щоб продемонструвати єдність після Brexit.

У травні цього року Європейська комісія виступила з довгоочікуваною пропозицією виділити 8 мільярдів євро зі свого наступного бюджету на новий додатковий оборонний фонд ЄС, підтримуючи франко-німецьке прагнення поглибити військову співпрацю між країнами ЄС, які вже давно займаються незалежними проєктами.

У той час як Сполучені Штати, найбільша військова держава в світі, мають 30 систем озброєнь, ЄС має 178. Блок має 17 типів бойових танків, в порівнянні тільки з одним в Сполучених Штатах.

"Правила участі нечленів були останнім відсутнім шматочком головоломки", - сказав високопоставлений дипломат ЄС про прийняте в середу рішення, яке дозволить Британії та іншим країнам, таким як Норвегія і Сполучені Штати, взяти участь у майбутніх проєктах з розробки літаків, вертольотів і озброєнь.

За словами дипломатів, нечлени зможуть брати участь тільки в окремих проєктах і повинні привезти з собою суттєві ноу-хау.