ЕС разрешит Британии и США участие в совместных оборонных проектах - СМИ

Европейский союз позволит нечленам, таким как Британия и Соединенные Штаты, участвовать в будущих совместных оборонных проектах ЕС, но только в исключительных случаях.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов, передает "Европейская правда".

После выхода Британии из ЕС появились сомнения, сможет ли она принять участие в новом оборонном пакте ЕС, известном как постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), цель которого - помочь ЕС финансировать, развивать и разворачивать вооруженные силы вместе.

Эти сомнения еще в июне 2018 года завели в тупик усилия по оборонной интеграции ЕС, начатые с большой помпой в декабре 2017 года, частично для того, чтобы продемонстрировать единство после Brexit.

В мае этого года Европейская комиссия выступила с долгожданным предложением выделить 8 миллиардов евро из своего следующего бюджета на новый дополнительный оборонный фонд ЕС, поддерживая франко-немецкое стремление углубить военное сотрудничество между странами ЕС, которые уже давно занимаются независимыми проектами.

В то время как Соединенные Штаты, крупнейшая военная держава в мире, имеют 30 систем вооружений, ЕС имеет 178. Блок имеет 17 типов боевых танков, по сравнению только с одним в Соединенных Штатах.

"Правила участия нечленов были последним недостающим кусочком головоломки", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС о принятом в среду решении, которое позволит Британии и другим странам, таким как Норвегия и Соединенные Штаты, принять участие в будущих проектах по разработке самолетов, вертолетов и вооружений.

По словам дипломатов, нечлены смогут участвовать только в отдельных проектах и должны привезти с собой существенные ноу-хау.