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У Франції друга атака за день, нападника застрелили - ЗМІ

Четвер, 29 жовтня 2020, 13:15

В Авіньйоні, що на південному сході Франції, поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на перехожих, за іншими даними - на поліцейський патруль. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Першими про випадок повідомили Europe 1. За даними журналістів, близько 11:45 чоловік, озброєний ножем, спробував напасти на перехожих, крикнувши "Аллах Акбар". Поліцейські відкрили вогонь, від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Видання Le Figaro пише, що нападник спробував напасти не на перехожих, а на поліцейський патруль. Спершу поліцейські здійснили попереджувальний постріл, а коли чоловік не зупинився - відкрили вогонь  на враження. 

Оновлено: поліція вже не розглядає випадок як теракт. Повідомлення про те, що нападник кричав релігійні гасла, спростували. 

Напад стався за лічені години після теракту в соборі Ніцци, де нападнику вдалося вбити трьох людей та поранити ще декількох. 

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