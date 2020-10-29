У Франції друга атака за день, нападника застрелили - ЗМІ

В Авіньйоні, що на південному сході Франції, поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на перехожих, за іншими даними - на поліцейський патруль.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Першими про випадок повідомили Europe 1. За даними журналістів, близько 11:45 чоловік, озброєний ножем, спробував напасти на перехожих, крикнувши "Аллах Акбар". Поліцейські відкрили вогонь, від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Видання Le Figaro пише, що нападник спробував напасти не на перехожих, а на поліцейський патруль. Спершу поліцейські здійснили попереджувальний постріл, а коли чоловік не зупинився - відкрили вогонь на враження.

Оновлено: поліція вже не розглядає випадок як теракт. Повідомлення про те, що нападник кричав релігійні гасла, спростували.

Напад стався за лічені години після теракту в соборі Ніцци, де нападнику вдалося вбити трьох людей та поранити ще декількох.