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Во Франции второй теракт за день, нападавшего застрелили - СМИ

Четверг, 29 октября 2020, 13:15

В Авиньоне, на юго-востоке Франции, полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на прохожих, по другим данным - на полицейский патруль.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первыми о происшествии сообщили Europe 1. По данным журналистов, около 11:45 мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на прохожих, крикнув "Аллах Акбар". Полицейские открыли огонь, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Журналисты Liberation сообщают, что в Министерстве внутренних дел им подтвердили эту информацию.

Издание Le Figaro пишет, что нападавший попытался напасть не на прохожих, а на полицейский патруль. Сначала полицейские сделали предупредительный выстрел, а когда мужчина не остановился - открыли огонь на поражение.

Обновлено:  на данный момент полиция уже не рассматривает дело как теракт. Сообщения о том, что нападавший кричал "Аллах Акбар", опровергли. 

Нападение произошло за считанные часы после теракта в соборе Ниццы, где нападавший убил трех человек и ранил еще нескольких.

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