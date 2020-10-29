Організаторів протестів у Польщі пропонують саджати на 8 років - ЗМІ

Прокуратура Польщі рекомендує пропонувати для організаторів протестів проти заборони абортів до 8 років позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24 з посиланням на лист національного прокурора Богдана Свєчковського до своїх підлеглих, що опинився у розпорядженні редакції.

Лист адресований регіональним прокурорам. У ньому міститься вказівка притягати до відповідальності організаторів протестів і тих, хто закликає брати в них участь, та пропонувати до 8 років позбавлення волі. Також просять негайно повідомляти про відкриті провадження.

❗️Szczegółowe instrukcje Prokuratury Krajowej dla prokuratorów dotyczące protestujących w całym kraju.



Organizatorom strajku może grozić do 8 lat więzienia.



W RMF FM ujawniamy dokumenty. 1/2 @RMF24pl pic.twitter.com/3GdwmFt65M — Patryk Michalski (@patrykmichalski) October 29, 2020

Прокурор у листі наголошує, що в Польщі через епідемічну ситуацію зібрання за участі більше 5 осіб заборонені, а відтак заклики до масових протестів є злочином проти громадської безпеки, тому що це сприяє поширенню коронавірусу.

Свєчковський додає, що якщо організатори діють спільно, можна висувати звинувачення у спільній організації правопорушення та у підбурюванні до правопорушення.

Нагадаємо, 23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту. У неділю люди збиралися під церквами й соборами та подекуди зривали служби, наступного дня блокували вулиці низки міст.

Голова керівної партії Польщі "Право і справедливість", віцепрем’єр Ярослав Качинський заявив, що рішення Конституційного суду щодо заборони абортів відповідає Конституції і іншим бути не могло. Він також закликав прибічників своєї партії до захисту церков.

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