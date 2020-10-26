Мітинги і зрив служб у церквах: у Польщі тривають протести проти заборони абортів

У неділю 25 жовтня у низці міст Польщі відбулися протести під стінами церков і соборів - продовження акцій проти рішення Конституційного суду, яке посилило заборону абортів в країні до майже повної.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Лідери жіночих протестів проти заборони абортів у соцмережах закликали людей масово виходити до церков. Одночасно консервативні групи почали закликати "захистити церкви" від демонстрантів.

У Познані до собору під час служби зайшли кілька десятків людей та зривати службу. Священник зрештою припинив месу через неможливість провести її належним чином та повідомив поліцію. На близько 30 людей склали протоколи.

У Варшаві під стінами костелу Святого Хреста також зібралося кілька десятків мітингувальників з гаслами "Моє тіло - мій вибір", "Садисти", "Що ви знаєте про те, як народжувати", "Польща - це пекло для жінок".

Дві активістки з банером "Це ваша величезна помилка" спробували зайти всередину, їх не впустили.

Протестували також під стінами Кафедральної базиліки Іоанна Хрестителя, у костелі на площі Нарутовича. Подекуди окремі протестувальники змогли зайти всередину.

Kocham mojego męża bo zawsze mnie wspiera i zawsze stoi po stronie kobiet. Dzisiaj zostawiliśmy więc #SłowoNaNiedzielę w kościele św. Jakuba w Toruniu, w którym braliśmy ślub 17 lat temu. #KobietyDecydują pic.twitter.com/aXCqBWMxNe — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) October 25, 2020

Foto: Weronika Zawadzka



Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Warszawa#SłowoNaNiedzielę pic.twitter.com/dfZxstiM7J — Sandra Olechnowicz (@SOlechnowicz) October 25, 2020

Під стінами ще низки церков розвісили банери.

Однією з наймасовіших стала акція у Катовіце, де під Собором Короля Христа зібралося кілька тисяч людей.

Katowice z drona.

A Warszawie pod PAD-em tłum, który przeszedł spod Kurii pic.twitter.com/qB3sLjETCN — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) October 25, 2020

"Тут немає Бога - тут тільки пекло", "Що ви робите з моїм тілом? Що ви робите з моєю країною?" - наводять журналісти гасла із плакатів.

Також вигукували слогани проти партії "Право і справедливість" і її лідера Ярослава Качинського, "Відділімо державу від церкви", "Це війна", "Хочемо людський, а не церковний закон".

Policja pròbowała rozproszyć tłum, zrobili się agresywni, rzucają szkłem, ktoś został ranny. Walka w obronie katedry trwa pic.twitter.com/b1Fopf0y5Y — Anna Mandrela (@AnnaMandrela) October 25, 2020

Одночасно на сходинках собору зібралося близько тридцяти активістів на підтримку судового рішення - члени "Молоді всепольської" (Młodzieży Wszechpolskiej) та деяких інших організацій, де розгорнули свої банери з гаслами проти абортів.

Мітинги розділяв кордон поліції. Коли протестувальники проти заборони абортів спробували прорвати кордон, поліція застосувала сльозогінний газ та почала відтісняти людей від собору.

Протести пройшли також у Кракові, Жешуві, Лодзі, Білостоку, Гданську та багатьох менших містах.

Нагадаємо, у четвер 23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.

Детальніше про питання абортів у Польщі читайте у статті: Новий "чорний протест": у Польщі захищають аборти і незалежні суди