Организаторов протестов в Польше предлагают сажать на 8 лет - СМИ

Прокуратура Польши рекомендует предлагать для организаторов протестов против запрета абортов до 8 лет лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24 со ссылкой на письмо национального прокурора Богдана Свечковского к своим подчиненным, оказавшееся в распоряжении редакции.

Письмо адресовано региональным прокурорам. В нем содержится указание привлекать к ответственности организаторов протестов и тех, кто призывает принимать в них участие, и требовать до 8 лет лишения свободы. Также просят немедленно сообщать об открытых производствах.

❗️Szczegółowe instrukcje Prokuratury Krajowej dla prokuratorów dotyczące protestujących w całym kraju.



Organizatorom strajku może grozić do 8 lat więzienia.



W RMF FM ujawniamy dokumenty. 1/2 @RMF24pl pic.twitter.com/3GdwmFt65M — Patryk Michalski (@patrykmichalski) October 29, 2020

Прокурор в письме отмечает, что в Польше из-за эпидемической ситуации собрания с участием более 5 человек запрещены, а потому призывы к массовым протестам являются преступлением против общественной безопасности, так как это способствует распространению коронавируса.

Свечковский добавляет, что если организаторы действуют совместно, можно выдвигать обвинения в общей организации правонарушения и в подстрекательстве к правонарушению.

Напомним, 23 октября Конституционный суд Польши огласил решение о том, что аборт при тяжелом повреждении ребенка в пренатальном периоде или в случае тяжелой болезни, ведущей к смерти, не соответствует Конституции.

Решение привело к массовым протестам по всей стране.

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