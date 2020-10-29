Теракт у Ніцці, під час якого загинули троє, скоїв виходець з Тунісу – ЗМІ

Чоловік, який скоїв напад з ножем біля церкви в Ніцці, є вихідцем з Тунісу, який прибув до Франції через Лампедузу.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає "Європейська правда".

За його даними, нападник - 21-річний тунісець на ім'я Брахім Ауіссауі.

Не шукаючи притулку у Франції, він прибув до Європи через Лампедузу в кінці вересня, де був поміщений італійською владою в карантин, перш ніж його зобов'язали покинути італійську територію і залишили на волі.

Він знаходиться на французькій території з початку жовтня.

Згідно з деякими судовими джерелами, його особистість досі офіційно не підтверджена. На даний момент у слідчих є тільки документ від італійського Червоного Хреста, наданий Брахіму Ауіссауі.

Нагадаємо, нападник з ножем вбив трьох людей в церкві у французькому місті Ніцца в четвер. Особу зловмисника поки що не встановлено.

Мер Ніцци заявив, що в самому серці базиліки Нотр-Дам відбувся терористичний акт. Прокуратура по боротьбі з тероризмом почала розслідування вбивства.