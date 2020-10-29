Теракт в Ницце, во ходе которого погибли трое, совершил выходец из Туниса - СМИ

Мужчина, совершивший нападение с ножом возле церкви в Ницце, является выходцем из Туниса, который прибыл во Францию через Лампедузу.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает "Европейская правда".

По его данным, нападающий - 21-летний тунисец по имени Брахим Ауиссауи.

Не ища убежища во Франции, он прибыл в Европу через Лампедузу в конце сентября, где был помещен итальянскими властями в карантин, прежде чем его обязали покинуть итальянскую территорию и оставили на свободе.

Он находится на французской территории с начала октября.

Согласно некоторым судебным источникам, его личность до сих пор официально не подтверждена. На данный момент у следователей есть только документ от итальянского Красного Креста, предоставленный Брахиму Ауиссауи.

Напомним, нападавший с ножом убил трех человек в церкви во французском городе Ницца в четверг. Личность злоумышленника пока не установлена.

Мэр Ниццы заявил, что в самом сердце базилики Нотр-Дам состоялся террористический акт.