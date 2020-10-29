Під Парижем перед посиленням карантину утворились затори на 710 км

У Франції за кілька годин перед посиленням карантину в столичному регіоні утворилися затори на понад 700 кілометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними сайту Sytadin, який показує рух в режимі реального часу, о 18.04 було більше 710 кілометрів заторів на регіональних автострадах. Така цифра є дуже високою, оскільки середній показник в ту ж годину становить близько 280 кілометрів. Навіть рівень руху, який платформа вважає "винятковим", становить не більше 410 кілометрів.

Трафік був набагато вище норми з самого ранку. Він перевищив винятковий рівень з 11.00.

Масову завантаженість основних доріг можна пояснити кількома факторами. По-перше, в околицях Парижа було відзначено кілька аварій, що сповільнило рух транспорту. По-друге, оголошення про відновлення суворого карантину могло підштовхнути певну кількість жителів столичного регіону, які перебувають у відпустці, повернутися до початку обмежень, які починають діяти опівночі.

Втім, президент Франції Еммануель Макрон в середу ввечері уточнив, що в ці вихідні буде застосовуватися толерантний режим, що дозволить французам, які перебувають у відпустці, повернутися додому, незважаючи на обмеження, введені на всій території країни.