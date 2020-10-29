Под Парижем перед усилением карантина образовались пробки на 710 км

Во Франции за несколько часов перед усилением карантина в столичном регионе образовались пробки более чем на 700 километров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным сайта Sytadin, который показывает движение в режиме реального времени, в 18.04 было более 710 километров пробок на региональных автострадах. Такая цифра является очень высокой, поскольку средний показатель в тот же час составляет около 280 километров. Даже уровень движения, который платформа считает "исключительным", составляет не более 410 километров.

Трафик был намного выше нормы с самого утра. Он превысил исключительный уровень с 11.00.

Массовую загруженность основных дорог можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, в окрестностях Парижа было отмечено несколько аварий, что замедлило движение транспорта. Во-вторых, объявление о возобновлении строгого карантина могло подтолкнуть определенное количество жителей столичного региона, которые находятся в отпуске, вернуться к началу ограничений, которые начинают действовать в полночь.

Впрочем, президент Франции Эммануэль Макрон в среду вечером уточнил, что в эти выходные будет применяться толерантный режим, что позволит французам, которые находятся в отпуске, вернуться домой, несмотря на ограничения, введенные на всей территории страны.