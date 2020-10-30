У Франції рівень позитивних тестів на коронавірус зріс майже до 20%

У Франції за останню добу зареєстровано понад 47 тисяч нових випадків коронавірусу, а показник позитивних тестів досяг рівні в 19,4%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За минулу добу підтверджено 47 637 нових позитивних випадків, і показник позитивних результатів тестів різко виріс до 19,4%, проти 18,6% днем ​​раніше і тільки 4,5% на початку вересня.

У лікарнях зафіксовано 250 нових смертей серед пацієнтів з коронавірусом в порівнянні з 244 днем ​​раніше.

В цілому, з вівторка через Covid-19 було госпіталізовано 2607 осіб, а за сім днів - 15 786 осіб. У лікарнях загалом перебувають 21 160 осіб, інфікованих коронавірусом.

Число пацієнтів з Covid-19, госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії, досягло 3147 осіб, при цьому 395 нових пацієнтів були госпіталізовані за день до цього і 2278 за останні сім днів.

За словами міністра охорони здоров'я Олів'є Віра, кількість ліжок інтенсивної терапії, яка вже збільшилася з 5100 до 5800 після першої хвилі епідемії, збільшена до 6400 на початку тижня і незабаром має перевищити 7000.

Нагадаємо, у Франції починають діяти посилені карантинні правила. Залишати домівки буде дозволено тільки з поважної причини: на роботу, до лікаря, в магазин, допомогти близькій, а також подихати повітрям.

Бари, ресторани і магазини, крім тих, що продають товари першої необхідності, повинні бути закриті. Закриті зібрання і публічні збори заборонені. Переміщення між регіонами забороняються.