Во Франции уровень положительных тестов на коронавирус вырос почти до 20%

Во Франции за последние сутки зарегистрировано более 47 тысяч новых случаев коронавируса, а показатель положительных тестов достиг уровня в 19,4%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

За минувшие сутки подтверждено 47 637 новых положительных случаев, и показатель положительных результатов резко вырос до 19,4%, против 18,6% днем ​​ранее и только 4,5% в начале сентября.

В больницах зафиксировано 250 новых смертей среди пациентов с коронавирусом по сравнению с 244 днем ​​ранее.

В целом, со вторника из-за Covid-19 было госпитализировано 2607 человек, а за семь дней - 15 786 человек. В больницах находятся 21 160 человек, инфицированных коронавирусом.

Число пациентов с Covid-19, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, достигло 3147 человек, при этом 395 новых пациентов были госпитализированы за день до этого и 2278 за последние семь дней.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, количество коек интенсивной терапии, которое уже увеличилось с 5100 до 5800 после первой волны эпидемии, увеличилось до 6400 в начале недели и вскоре должно превысить 7000.

Напомним, во Франции начинают действовать усиленные карантинные правила. Покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также подышать воздухом.

Бары, рестораны и магазины, кроме продающих товары первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания и публичные собрания запрещены. Перемещение между регионами запрещаются.