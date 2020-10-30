Європейський центробанк застерігає країни ЄС від повного закриття економік

У Європейському центральному банку заявили, що уряди країн ЄС повинні діяти вибірково у згортанні економічної діяльності для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Через зростання числа випадків коронавірусу найбільші країни єврозони ввели на цьому тижні обмежувальні заходи, завдавши удару по сектору послуг, який ще не оговтався від глибокої рецесії цієї весни.

"Ми повинні спробувати перемогти вірус, не повністю закриваючи економіку, тому що наслідки з точки зору зупинки економічної активності дуже і дуже інтенсивні", - сказав віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос.

ЄЦБ в четвер ясно дав зрозуміти, що буде нарощувати заходи зі стимулювання в грудні, оскільки локдауни підвищують перспективу подвійної рецесії.

"Ми повинні взяти до уваги необхідність, ймовірно, більш високого обсягу фіскальних вкладень в цих умовах, оскільки грошово-кредитна політика не повинна бути хірургічною і надавати кредити окремим компаніям", - сказав член правління ЄЦБ Ів Мерш.

У той час як більшість урядів запровадили державні гарантії для підтримки життєздатних фірм на плаву, рівень заборгованості зріс, і деякі уряди обговорюють можливість більш вибіркового використання грошей платників податків.

Така обережність може змусити банки стримувати кредити, створюючи кредитну кризу.

"Дуже важливо, щоб заходи фіскального стимулювання поступово згорталися в міру відновлення економіки", - сказав де Гіндос.

Нагадаємо, у третьому кварталі ВВП єврозони зріс на рекордні 12,7%, а країн ЄС - на 12,1%, після рекордного падіння через локдаун у другому кварталі 2020 року.