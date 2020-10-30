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Ісландія, де від початку епідемії померли 12 людей, посилює коронаобмеження

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 17:45

Ісландський уряд в п’ятницю оголосив про більш жорсткі заходи щодо профілактики поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iceland Monitor.

Нові заходи набирають чинності опівночі.

Основні зміни включають наступне: максимальна кількість людей, яким дозволено зібратися, - десять осіб, рекомендується більш широке використання захисних масок.

Крім того, вся спортивна діяльність буде заборонена, а басейни залишаться закритими.

Також залишаться закритими паби. Ресторани повинні закриватися до 9 вечора.

В Ісландії зараження коронавірусною інфекцією становить в середньому 213 на 100 000 осіб протягом останніх двох тижнів. Пік захворюваності був в середині жовтня, коли фіксувалися 291,5 випадки на 100 тисяч людей.

Від початку епідемії від коронавірусу в Ісландії померли 12 людей.

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Ісландія
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