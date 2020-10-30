Исландия, где с начала эпидемии умерли 12 человек, усиливает карантинные ограничения

Исландское правительство в пятницу объявило о более строгих мерах по профилактике распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Monitor.

Новые меры вступают в силу в полночь.

Основные изменения включают в себя следующее: максимальное количество людей, которым разрешено собираться, - десять человек, рекомендуется более широкое использование защитных масок.

Кроме того, вся спортивная деятельность будет запрещена, а бассейны останутся закрытыми.

Также останутся закрытыми пабы. Рестораны должны закрываться до 9 вечера.

В Исландии заражения коронавирусной инфекцией составляют в среднем 213 на 100 000 человек в течение последних двух недель. Пик заболеваемости был в середине октября, когда фиксировались 291,5 случая на 100 000 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Исландии умерли 12 человек.