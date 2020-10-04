Джонсон знову припустив Brexit без нової торгової угоди з ЄС

Прем’єр Британії Борис Джонсон зазначив, що не хотів би виходу Британії з ЄС без нової угоди про торгівлю, але готовий і на такий сценарій.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це він заявив у коментарі ВВС 4 жовтня.

На запитання про те, чи турбує прем’єра перспектива "виходу без угоди" на тлі пандемії коронавірусу, Джонсон відповів, що не хотів би такого результату, але, на його думку, Британія "більш ніж здатна пережити це".

Перехідний період у відносинах Британії та ЄС після Brexit завершується 31 грудня цього року.

Головний перемовник ЄС Мішель Барньє 2 жовтня, після завершення чергового - 9-го - раунду перемовин, зазначив, що в окремих питаннях сталися"позитивні зрушення", зокрема в питаннях авіабезпеки, соціальної безпеки та сфери прав людини. Водночас, зберігаються "серйозні розбіжності з питань особливої ваги для ЄС". Це питання гарантії чесної конкуренції, також риболовлі та механізму врегулювання спорів.

"Це ще більш важливо після внесення урядом Британії проєкту "Про внутрішній ринок", який порушує її зобов’язання згідно з Угодою про вихід з ЄС та протокол щодо Північної Ірландії", - зазначає Мішель Барньє.

Для того, щоб досягти згоди, ці суперечності важливо подолати "у наступні тижні", додає він.

Нагадаємо, на початку осені Борис Джонсон вже заявляв, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до середини жовтня, то його країна буде готова прийняти це і "рухатися далі".

Днями Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту "Про внутрішній ринок", що знищує попередні домовленості.