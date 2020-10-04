Джонсон снова предположил Brexit без нового торгового соглашения с ЕС

Премьер Британии Борис Джонсон отметил, что не хотел бы выхода Британии из ЕС без нового соглашения о торговле, но готов и на такой сценарий.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом он заявил в комментарии ВВС 4 октября.

На вопрос о том, беспокоит ли премьера перспектива "выхода без соглашения" на фоне пандемии коронавируса, Джонсон ответил, что не хотел бы такого результата, но, по его мнению, Британия "более чем способна пережить это".

Переходный период в отношениях Великобритании и ЕС после Brexit завершается 31 декабря этого года.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье 2 октября, после завершения очередного - 9-го - раунда переговоров, отметил, что в отдельных вопросах произошли "положительные сдвиги", в частности в вопросах авиабезопасности, социальной безопасности и сферы прав человека. В то же время, сохраняются "серьезные разногласия по вопросам особого значение для ЕС". Этот вопрос гарантии честной конкуренции, также рыбной ловли и механизма урегулирования споров.

"Это еще более важно после внесения правительством Великобритании проекта "О внутреннем рынке", который нарушает ее обязательства в соответствии с Соглашением о выходе из ЕС и протокол о Северной Ирландии", - отмечает Мишель Барнье.

Для того, чтобы достичь согласия, эти противоречия важно преодолеть "в последующие недели", добавляет он.

Напомним, в начале осени Борис Джонсон уже заявлял, что если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения о будущих отношениях до середины октября, то его страна будет готова это принять и "двигаться дальше".

На днях Еврокомиссия направила Британии предупреждение о нарушении соглашения о Brexit в связи с одобрением проекта "О внутреннем рынке", который уничтожает предыдущие договоренности.