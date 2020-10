Президентка Єврокомісії пішла на самоізоляцію за день до саміту Україна-ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перейшла на самоізоляцію через контакт з людиною, інфікованою коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн написала в Twitter.

"Мені повідомили, що минулого вівторка я брала участь у зустрічі, на якій була присутня людина, у якої вчора був позитивний результат на COVID-19. Тому відповідно до діючих правил я ізолююсь до завтрашнього ранку. У четвер у мене був негативний результат, а сьогодні я знову здала тест", - написала фон дер Ляєн.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today