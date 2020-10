Президент Еврокомиссии пошла на самоизоляцию за день до саммита Украина-ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Мне сообщили, что в минувший вторник я участвовала во встрече, где присутствовал человек, у которого вчера был положительный результат на COVID-19. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат, а сегодня я снова сдала тест", - написала фон дер Ляйен.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today