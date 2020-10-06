Зеленський виключив проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу

Президент України Володимир Зеленський виключає проведення виборів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю Politico.

За словами Зеленського, без контролю на кордоні неможливо провести вільні та чесні вибори, а міжнародні спостерігачі не зможуть перевіряти виборчий процес.

"Український кордон повинен контролюватися українською владою. Я кажу це відкрито і вважаю, що інакше не може бути... просто фізично неможливо", - сказав Зеленський.

На сайті президента оприлюднена українська версія інтерв’ю, в якій наводиться більш розгорнута цитата.

"Я казав і президенту Макрону, і канцлеру Німеччини Меркель, і президенту Путіну, що в нас не буде там спостерігачів, якщо не буде кордону (під нашим контролем) і ми не зможемо контролювати перебіг виборів. Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там не будуть ніколи. З точки зору безпекової ситуації – не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути, – має бути вільний вибір народу України. Не працюватиме правоохоронна система", - сказав Зеленський.

Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.

Детальніше читайте у статті – "Донбас як Крим: на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України"