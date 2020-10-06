Зеленский исключил проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский исключает проведение выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Politico.

По словам Зеленского, без контроля на границе невозможно провести свободные и честные выборы, а международные наблюдатели не смогут следить за избирательным процессом.

"Украинская граница должна контролироваться украинскими властями. Я говорю это открыто и считаю, что иначе не может быть... просто физически невозможно", - сказал Зеленский.

На сайте президента обнародована расшифровка интервью, в которой приводится более развернутая цитата.

"Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения ситуации с безопасностью - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, - должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет работать правоохранительная система", - сказал Зеленский.

Ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на оккупированных территориях.

Подробнее читайте в статье: Донбасс как Крым: на что дал согласие Зеленский в новой стратегии безопасности Украины