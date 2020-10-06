Країни ЄС викликають для консультацій частину послів у Білорусі

Країни ЄС спільно вирішили викликати для консультацій частину послів, акредитованих у Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава МЗС Польщі Збігнев Рау.

"У координації з Європейською зовнішньополітичною службою та державами-членами ЄС ми прийняли спільне рішення викликати для консультацій частину послів, акредитованих у Білорусі. Я хотів би подякувати всім партнерам в ЄС за недвозначний прояв солідарності з Польщею і Литвою", - написав Рау.

За його словами, підтримка для білорусів і їхніх зусиль у демократизації їхньої країни залишається пріоритетом для Європи.

"Нам потрібні відкриті канали зв'язку, щоб підтримати тих, хто бореться за незалежну, суверенну і демократичну Білорусь. Усі спроби затаврувати будь-яку державу-член ЄС будуть зустрінуті прямою, взаємною відповіддю", - наголосив польський міністр.

Раніше повідомлялося, Литва вирішила викликати на консультації свого посла в Мінську.

Як повідомлялось, на початку жовтня білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі. Посли Мінська в цих країнах були викликані в країну для консультацій.

Мінськ пояснив вимогу "деструктивною діяльністю" обох країн.