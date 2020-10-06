Страны ЕС вызывают для консультаций часть послов в Беларуси

Страны Евросоюза совместно решили вызвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал глава МИД Польши Збигнев Рау.

"В координации с Европейской внешнеполитической службой и государствами-членами ЕС мы приняли совместное решение вызвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси. Я хотел бы поблагодарить всех партнеров в ЕС за недвусмысленное проявление солидарности с Польшей и Литвой", - написал Рау.

По его словам, поддержка для белорусов и их усилиях в демократизации их страны остается приоритетом для Европы.

"Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь. Все попытки заклеймить любое государство-член ЕС встретят прямой, взаимный ответ", - отметил польский министр.

Ранее сообщалось, что Литва решила вызвать на консультации своего посла в Минске.

Как сообщалось, в начале октября белорусское министерство иностранных дел потребовало от посольств Польши и Литвы ограничить количество дипломатов в Беларуси. Послы Минска в этих странах были вызваны в страну для консультаций.

Минск объяснил требованию "деструктивной деятельностью" обеих стран.