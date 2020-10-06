Зеленський: українці ментально більше європейці, ніж деякі країни ЄС

Президент Володимир Зеленський запевнив у незмінності курсу України до членства в Європейському союзі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Politico перед самітом Україна-ЄС у Брюсселі.

"Українці хочуть жити в європейській Україні. Вони розуміють, що це шлях бути членом ЄС. Ми ментально більше європейці, ніж, вибачте, деякі країни ЄС", - сказав Зеленський.

На сайті глави держави оприлюднена повна стенограма, в якій наводяться цитати Зеленського.

"Курс України незмінний – до ЄС, стати членом Євросоюзу. Ми хочемо – особливо зараз, у час ковіду та кризи, – щоб ЄС підтримував нас у цьому. Ми кажемо не лише про доступ на ринки, а й про "промисловий безвіз". Ми економічно і, згідно з нашою статистикою природних ресурсів, – одна з найпотужніших країн Європи. Я хотів би, щоб Україну, яка хоче бути членом європейської спільноти, ЄС бачив так само потужно, як це робимо ми", - сказав він.

За даними "Європейської правди", лідери ЄС планують порушити питання верховенства права в Україні під час кількох зустрічей за участю Зеленського в Брюсселі. Зокрема, вони нагадають Зеленському про СБУ та судову реформу.

Водночас Євросоюз поки що не вважає за потрібне звинувачувати українське керівництво у "регресі" в питанні боротьби з корупцією.

Також стало відомо, що на саміті не буде підписана угода про спільний авіаційний простір, що відома також за назвою "відкрите небо".

Детальніше читайте у статті – "Попереджувальний саміт: чи стане зустріч у Брюсселі холодним душем для Зеленського"