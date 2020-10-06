Зеленский: украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны ЕС

Президент Владимир Зеленский заверил в неизменности курса Украины на членство в Европейском Союзе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico перед саммитом Украина-ЕС в Брюсселе.

"Украинцы хотят жить в европейской Украине. Они понимают, что это путь быть членом ЕС. Мы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС", - сказал Зеленский.

На сайте главы государства обнародована полная стенограмма, в которой приводятся цитаты Зеленского.

"Курс Украины неизменен - ​​в ЕС, стать членом Евросоюза. Мы хотим - особенно сейчас, в наше время ковида и кризиса, - чтобы ЕС поддерживал нас в этом. Мы говорим не только о доступе на рынки, но и о" промышленном безвизе". Мы экономически и, согласно нашей статистике природных ресурсов, - одна из самых мощных стран Европы. Я хотел бы, чтобы Украину, которая хочет быть членом европейского сообщества, ЕС видел так же мощно, как это делаем мы", - сказал он.

По данным "Европейской правды", лидеры ЕС планируют поставить вопрос верховенства права в Украине во время нескольких встреч с участием Зеленского в Брюсселе. В частности, они напомнят Зеленскому о СБУ и судебной реформе.

В то же время Евросоюз пока не считает нужным обвинять украинское руководство в "регрессе" в вопросе борьбы с коррупцией.

Также стало известно, что на саммите не будет подписано соглашение о совместном авиационном пространстве, известное также как "открытое небо".

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