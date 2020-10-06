У Брюсселі відбудеться 22-й саміт ЄС-Україна

У Брюсселі 6 жовтня відбудеться 22-й саміт Європейський Союз-Україна, який буде першим двостороннім самітом, проведеним фізично в Брюсселі з початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

ЄС представлятимуть президент Європейської ради Шарль Мішель і Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який замінить президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка перебуває на карантині.

Президент Володимир Зеленський представлятиме Україну. Саміт спочатку мав відбутися 1 жовтня, але його перенесли на кілька днів через зсув термінів саміту лідерів ЄС.

За даними "Європейської правди", лідери ЄС планують порушити питання верховенства права в Україні під час кількох зустрічей за участю Зеленського в Брюсселі. Зокрема, вони нагадають Зеленському про СБУ та судову реформу.

В той же час, Євросоюз поки що не вважає за потрібне звинувачувати українське керівництво у "регресі" в питанні боротьби з корупцією.

Також стало відомо, що на саміті не буде підписана угода про спільний авіаційний простір, що відома також за назвою "відкрите небо".

Згідно з офіційним порядком денним, на саміті обговорять питання двосторонніх відносин, зокрема:

- соціально-економічний вплив пандемії COVID-19 і підтримку України з боку ЄС;

- наступні кроки по впровадженню Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі;

- стан справ з реформами в Україні.

Крім того, учасники саміту обговорять конфлікт на сході України, останні події в Білорусі, а також інші питання регіональної і зовнішньої політики.

Детальніше читайте у статті – "Попереджувальний саміт: чи стане зустріч у Брюсселі холодним душем для Зеленського"