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ЄС змінив "чорний список" податкових гаваней, виключивши Оман і Кайманові острови

Вівторок, 6 жовтня 2020, 12:32

Рада Європейського Союзу внесла зміни до переліку країн, які не дотримуються зобов’язань з податкової співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Ради ЄС.

"Рада вирішила додати Ангілью (заморська територія Великої Британії. - Ред.) та Барбадос до списку юрисдикцій ЄС, що не співпрацюють з метою оподаткування. Кайманові острови та Оман були виключені зі списку після того, як пройшли необхідні реформи для вдосконалення своєї системи податкової політики", - йдеться у рішенні.

Після цього оновлення у списку юрисдикцій, що не співпрацюють, залишаються 12 країн та територій: Американське Самоа, Ангілья, Барбадос, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельські Острови, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США та Вануату.

Перелік податкових юрисдикцій, які не співпрацюють у сфері оподаткування, є частиною зовнішньої стратегії ЄС, покликаної сприяти ефективному податковому управлінню в усьому світі. Він був вперше створений в грудні 2017 року.

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