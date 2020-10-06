В Австрії пасажир потяга відмовився від маски і вдарив кондуктора: штраф і умовний термін

В Австрії засудили чоловіка, який відмовився вдягнути маску для обличчя при посадці в поїзд і вдарив кондуктора, який зробив йому зауваження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійський портал OE24.

36-річний житель Відня 8 липня сів на потяг в напрямку австрійської столиці і отримав пораду від кондуктора надіти маску для обличчя. Пасажир розлютився і вдарив кондуктора.

У суді він вибачився і сказав, що практично не може згадати інцидент. За словами чоловіка, він випив "до десяти пляшок пива" перед посадкою в потяг. Крім того, він сів не в той потяг, і коли зрозумів це, то запанікував.

За рішенням суду чоловік повинен виплатити потерпілому 1800 євро компенсації. Австрійська залізниця отримає 4843,62 євро.

Також суд засудив обвинуваченого до 14 місяців позбавлення волі умовно, вирок ще можна оскаржити.