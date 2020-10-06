В Австрии пассажир поезда отказался от маски и ударил кондуктора: штраф и условный срок

В Австрии осудили мужчину, который отказался надеть маску для лица при посадке в поезд и ударил кондуктора, сделавшего ему замечание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийский портал OE24.

36-летний житель Вены 8 июля сел на поезд в направлении австрийской столицы и получил совет от кондуктора надеть маску для лица. Пассажир разозлился и ударил кондуктора.

В суде он извинился и сказал, что практически не может вспомнить инцидент. По словам мужчины, он выпил "до десяти бутылок пива" перед посадкой в ​​поезд. Кроме того, он сел не в тот поезд, и когда понял это, то запаниковал.

По решению суда мужчина должен выплатить пострадавшему 1800 евро компенсации. Австрийская железная дорога получит 4843,62 евро.

Также суд приговорил обвиняемого к 14 месяцам лишения свободы условно, приговор еще можно обжаловать.