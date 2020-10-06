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Німеччина відправила до Києва літак за 13 пораненими українськими військовими

Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:17

Німеччина 6 жовтня направила до Києва літак Бундесверу, щоб перевезти на лікування 13 українських військових, поранених на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Військово-повітряних сил Німеччини.

"Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України до Німеччини для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту. З 2010 року ми підтримуємо гуманітарну допомогу для України", - йдеться в повідомленні в Twitter.

Пізніше медична служба Бундесверу опублікувала фотографії з аеропорту "Бориспіль", куди привезли поранених для транспортування з київського військового госпіталю.

"Поранені прибули до аеропорту Києва. Зараз митний контроль, який проводять органи влади. Потім персонал Бундесверу приймає поранених", - йдеться в повідомленні в Twitter.

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