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ЄС продовжить допомагати Україні боротись з російськими фейками

Вівторок, 6 жовтня 2020, 20:27

Європейський Союз продовжить допомагати Україні протидіяти поширенню дезінформації, зокрема, з боку Росії. 

Про це йдеться у заяві за підсумками саміту Україна-ЄС в Брюсселі, текст якої опублікований на сайті "Європейської правди".

"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну у протидії гібридним загрозам та у боротьбі з дезінформацією, в тому числі шляхом посилення незалежних ЗМІ, стратегічної комунікації щодо медіаграмотності, з метою зміцнення стійкості України", - сказано у тексті заяви.

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В документі окремо підкреслюється, що дезінформаційні кампанії проти ЄС та Україні здійснюються з боку Росії. 

Крім того, ЄС дав згоду започаткувати з Україною формат діалогу з питань кібербезпеки. Зараз ЄС має такий формат лише з шістьма найвагомішими державами, Україна буде сьомою.

Повний текст заяви на сайті ЄвроПравди: Від безвізу до Донбасу: про що домовилися на саміті Зеленський та лідери ЄС

"Європейська правда" стежить за перебігом саміту, усі деталі за посиланням.

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