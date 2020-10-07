Франція планує карати за "сертифікати" про підтвердження цноти

Французький уряд планує ввести тюремне ув'язнення і штрафи для лікарів, які надають так звані "свідоцтва про цноту" для традиційних релігійних шлюбів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що законопроєкт пропонує ввести покарання, такі як рік тюремного ув'язнення і штраф в розмірі 15 тисяч євро для будь-якого медичного працівника, який видає "свідоцтво про цноту". Проєкт закону ще не пройшов етап обговорення французькими політиками.

Згідно з даними France 3, близько 30% французьких лікарів кажуть, що у них просили такі довідки. Більшість медиків відмовляються їх видавати.

Запропоноване покарання є частиною законопроєкту, спрямованого на зміцнення французьких світських цінностей і боротьбу з тим, що президент Еммануель Макрон називає "ісламістським сепаратизмом".

"Тестування незайманості" фіксується в багатьох країнах ООН, зокрема, експертами Human Rights Watch і іншими організаціями. Воно відбувається не тільки з релігійних мотивів, але іноді при розслідуванні зґвалтувань або при вербуванні в сили безпеки.

У минулому році BBC Arabic повідомила, що такі тести найбільш поширені в Північній Африці і на Близькому Сході, в Індії, Афганістані, Бангладеш і ПАР.

Мусульманські жінки можуть зіткнутися з відторгненням з боку своїх сімей і місцевої громади, а деяких навіть вбивають за те, що вони займалися сексом до шлюбу.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що практика огляду дівочої пліви візуально або пальцями не може довести, чи мала жінка або дівчинка вагінальний статевий акт чи ні. За заявою ВООЗ, такий огляд також порушує її права людини.